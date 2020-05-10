Berber ve kuaför salonları ilaçlandı - Son Dakika

Yalova Altınova Belediyesi ekipleri ilçede bulunan berber ve kuaför salonlarını ilaçlayarak dezenfekte etti.



İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Mart ayının ikinci yarısında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak olan berber ve kuaför salonları, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri tarafından ilaçlanarak, dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri de bu işlemlere destek verdi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayının ikinci yarısında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs Salı günü itibariyle 09.00-21.00 saatleri arasında tekrar hizmet verecek. Bu kapsamda ilçede bulunan berber ve kuaförlerle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istemişti. İlçede bulunan berber ve kuaförler de yeni dönemde alınacak önlemlerle ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yaklaşık 1.5 aydır kapalı olan berber ve kuaför salonlarının Pazartesi günü açılacak olması nedeni ile ekiplerimiz tarafından ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapıldı. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yeni dönemde hem esnaflarımızdan hem de vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA