"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam" haberlerine yalanlama

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, bazı basın yayın organlarında yer alan zam haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Karakaş, açıklamasında, bazı internet haber sitelerinde kendisine ithaf edilen, "11 Mayıs itibariyle kuaför, berber ve güzellik salonları gelir kayıplarından dolayı ücretlerinde yüzde 40 artış yapacaklardır." ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir basın yayın organına böyle bir açıklamada bulunmadığının altını çizdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren ve bugün itibariyle yeniden çalışmaya başlayan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının verdikleri hizmetlerin fiyatları hakkında, kaynağı belli olmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Biz isterdik ki, bugünü Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri olarak bayram ilan ederken tüm tüketicilerimizle beraber kontrollü normal hayata geçişin ne denli önemli olduğunu birlikte değerlendirelim. Kamuoyunun, kaynağı belli olmayan asparagas haberlere itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Ne sektör çalışanlarımızı zan altında bırakalım, ne de tüketicilerimizin hakkını gasp edelim."