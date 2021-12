Berber ve kuaförler 'can suyu' istiyor - Son Dakika

TÜRKİYE Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini ve esnafın 'can suyu' kredisine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Erzurum'da üye iş yerlerini ziyaret edip esnafla görüştü. Berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının sorunlarını dinleyen Karakaş, sektörün zorlu süreçten geçtiğini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak görev yapan esnafın, aşı konusunda da hassas olduğunu ifade eden Karakaş, sektörün ayakta kalabilmesi için 'can suyu' adı altında krediye ihtiyaçlarının bulunduğunu vurguladı. Sıfır faizli 50 bin TL tutarında 'can suyu' kredisi istediklerini belirten Karakaş, zorlu kış şartlarında esnafın ancak bu şekilde ayakta kalabileceğini bildirdi.

'SIFIR FAİZLİ 50 BİN TL CAN SUYU İSTİYORUZ'Sektör olarak aşılama çalışmalarına destek verdiklerini anlatan Karakaş, "Meslek mensuplarımızı ve yanlarında çalıştırdıklarımızla birlikte aşılama kampanyasına destek veriyoruz. Eğer bu virüsü yeneceksek, virüsü bu ülkeden, insanlığın üzerinden göndereceksek bu kurullara uymak zorundayız. Biz sektörü her daim diri tutmak için 122 odamızla, başkanlarımızla birlikte tedbirlere uyarak çaba gösteriyoruz ama sektörün rahatlama açısından, esnaf ve sanatkarın koruyup kollayıcı tedbiri açısından can suyu kredisiyle desteklenmesi lazım. Devletimiz hibe olarak bize 10 bin TL verdi ama esnaf ve sanatkar, tedarikçilerle birlikte sektörün hazır olmadığını hissettik. Önümüz kış, ülkemizin içinde bulunduğu ağır şartlarda biz krediyi hibe olarak istemiyoruz. Sıfır faizli, 50 bin TL can suyu talep ediyoruz" dedi.'TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'Pandeminin ilk gününden itibaren 122 odayla birlikte çalıştıklarını, randevu sistemini oluşturarak tek kullanımlık malzemeler tercih ettiklerini anlatan Karakaş, şunları söyledi: "122 odamız ve başkanlarıyla birebir görüşerek salgınla ilgili her türlü tedbiri alırken, aşılama konusunda da gereken yönlendirmeleri yapıyoruz. Sağlık Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'aşılanmayan kimse kalmasın.' Biz de sektörde, 108 bine yakın üyemize aşı olma çağrısı yapıyoruz. Evrim değiştiren virüsün, şekilden şekile girdiği bir süreci hep birlikte takip ederken, mutasyona uğrayan virüse karşı her birimizin en az 2 doz aşı olması mecburiyetini anlatıyoruz. 3'üncü doz aşının doktorun kontrolü altında yapılması gerektiğinin altını kalın harflerle çiziyoruz. Berberler, kuaförler, güzellik uzmanlarımız, 122 odamız adına herkesi aşıya davet ediyoruz."

Pandeminin etkileri altında kış aylarına girdiklerini belirten Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Vekili Turan Bozcu, esnafın durumunun iç açıcı olmadığını söyledi. Sıkıntılı bir süreçte olduklarını ifade eden Bozcu, "Bizler de devletimizden 6 ay ödemesiz can suyu kredisi istiyoruz. 50-60 bin TL olabilir" dedi.