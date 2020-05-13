Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, normalleşme adımları kapsamında Pazartesi günü tedbirler alınarak açılan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilecek dezenfekte çalışmalarıyla halkın; kuaför, berber ve güzellik merkezlerini gönül rahatlığıyla kullanmasına katkı sunulması hedefleniyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile normalleşme adımları kapsamında, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceği açıklanmıştı. Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu açıklamanın ardından başladıkları berber, kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarındaki tüm işletmelere yönelik yapmış olduğu rutin temizlik, hijyen ve dezenfekte faaliyetlerine kuaför, berber ve güzellik salonlarını da ekledi. Belediye ekipleri berber, kuaför ve güzellik salonlarına giderek bireysel olarak bakım ve hijyen yaptıran bireylere çevresel hijyen yaparak katkı verdi. Belediye dezenfekte ekibi, personelin genelgeye uyarak maske ve koruyucu ekipmanla görev yaptığı berber, kuaför ve güzellik merkezi salonlarında tüm bireylerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlamak için çalışmalarına devam edecek. - ADANA