Berber ve kuaförler mesaiye başladı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Bu şehirlerde, "normalleşme süreci" kapsamında açılan AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor. Özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.