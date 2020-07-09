Berber ve kuaförler "sakal traşı ile cilt bakımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını" istiyor - Son Dakika

Berber ve kuaförler "sakal traşı ile cilt bakımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını" istiyor

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde getirilen sakal traşı, cilt bakımı, kalıcı makyaj gibi hizmetlere dair kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde getirilen sakal traşı, cilt bakımı, kalıcı makyaj gibi hizmetlere dair kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

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Karakaş, yazılı açıklamasında, berber ve kuaförlerin salgından en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarına işaret etti.

Berberlerdeki jilet veya usturayla sakal ve saç tıraşı, kuaför ve güzellik salonlarında da kalıcı makyaj, makyaj ve cilt bakımı hizmetlerinin salgın nedeniyle halen yasak olduğunu hatırlatan Karakaş, bu durumun esnafı da vatandaşı da mağdur ettiğini belirtti.

Karakaş, berber ve kuaförlerin en hijyenik ve şeffaf çalışan meslek grubu olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda sesimizi duymasını istiyoruz. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken sakal tıraşı, makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı uygulamalarının serbest bırakılmasını bekliyoruz."

En az 2 asgari ücret oranında destek talebi

Salgın sürecinde iş yerlerinin yaklaşık 2 ay kapalı kaldığına, sonraki dönemde de iş yoğunluğunda düşüş yaşandığına dikkati çeken Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte ilçe ve büyükşehir belediyelerinin bir kısmı gerek maddi yönden destek oldular gerekse işletmelerimizin dezenfekte edilmesine katkı sundular. Biz bu süreç içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir çalışmaya girdik. Sayın Bakan bizden bir rapor istemişti ve biz de devletten büyük bir beklenti içerisine girdik. Bu beklentimiz halen devam ediyor. Geri ödeme koşuluyla da olsa en az 2 asgari ücret oranında esnaf ve sanatkarımızın desteklenmesini istiyoruz."

"Berber ve kuaförler virüs taşıyıcısı gibi gösterildi"

Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinin kademeli olarak açılmasıyla yapılan bazı açıklamaların esnafı virüs taşıyıcısıymış gibi gösterdiğini kaydederek, "Randevu sistemi, dezenfektan bulundurma mecburiyeti, maske kullanma zorunluluğu ve dükkanlar içerisindeki sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın her zaman hijyene özen gösterdiğini belirten Karakaş, salgın döneminde hijyen kurallarının artırıldığını ve tek kullanımlık ürünlerin kullanılmaya başladığını hatırlattı.

Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir zam yapılmadığını da ifade ederek, buna karşın kuaför ve güzellik salonlarına malzeme sağlayanların ürünlerine yüzde 40 zam yaptığını bildirdi.

Cilt Bakımı, Türkiye, Kuaför, Makyaj, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Berber ve kuaförler 'sakal traşı ile cilt bakımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını' istiyor - Son Dakika Ekonomi

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