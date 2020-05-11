Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun - Son Dakika

Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun

11 dakika önce

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun, System.String[]

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından yeniden çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da randevularını daha önce oluşturan müşterilerini kabul eden berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu ve kesim önlüğü gibi önlemlerle faaliyete başladı.

Malatya'da berber Volkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar işe başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tüm meslektaşlarına hayırlı ve bol kazançlar dileyen Kılıç, "Yaklaşık bir buçuk aydır evlerimize kapanmıştık, bugünü iple çekiyorduk. Bütün önlemlerimizi aldık. Hiçbir tereddüt olmadan çalışmaya başladık. Müşterileri girişte zaten dezenfektanla karşılıyoruz. Randevusuz kimseyi almıyoruz. Bekleme alanındaki koltukların sayısını düşürdük. Aralarında bir buçuk metre mesafe bıraktık. 4 tane çalışma koltuğumuzu 2'ye düşürdük. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla tıraşlarını olup gidebilirler." ifadelerini kullandı.

Randevu alarak tıraş olmaya gelen Tansel Sertkaya da yaklaşık bir buçuk aydır tıraş olmadığını belirterek, "Cuma günü randevumu aldım. Normalleşmeye döndüğümüz için gayet mutluyum. İnşallah ülkemiz bu problemden en kısa sürede kurtulur. Allah bize tekrar hayırlı günleri nasip eder inşallah. Kuralları dünyada en iyi uygulayan ülke olarak kendimizi görüyorum. İnşallah bu sınavı da en iyi şekilde atlatacağız." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Kuaför Vedat Vert, uzun aradan sonra iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gerekli temizlik çalışmalarını yaptık. Bugün 'Bismillah' diyerek iş yerimizi açtık. Allah hepimize hayırlı etsin. Müşterilerimizden tek ricamız randevulara uymaları." dedi.

Gaziantep

Gaziantep'te yaklaşık 50 gün sonra işletmeler yeniden müşteri kabulüne başladı.

Berber Yunus Aslantaş, bir süredir tüm esnaf gibi kendilerinin de kapalı olduklarını ve iş yerlerini çok özlediklerini dile getirdi.

Gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Aslantaş, "Bizim iş yerimizi açıp açmamamız çok önemli değil. Önemli olan bu belanın ülkemizden ve tüm dünyadan gitmesi." değerlendirmesini yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da da sabah iş yerlerini açan berber ve kuaförler, randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.

Turgut Reis Mahallesi'nde berberlik yapan Halil Saygı, gerekli tedbirleri aldıklarını anlatarak, "Maske ve eldiven kullanıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Ayrıca müşterilere tek kullanımlık havluyla hizmet veriyoruz. Üç koltuğumuz bulunuyor ancak bir koltuğu sosyal mesafe kuralına uyarak boş bırakıyoruz. Müşterilerimizin oturduğu koltuk ve sandalyeler boş bırakıldı. İçeride müşteri bekletmiyoruz." diye konuştu.

Kilis

Kilis'te de erken saatlerde iş yerlerine gelen berber ve kuaförler, son hazırlıklarının ardından randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.

Berber Duran Biberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi ve Kilis Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğiyle kentteki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edilerek hizmet vermeye hazır hale getirildiğini belirtti.

Biberoğlu, çalışanlar ve müşterilerin sağlığı için sosyal mesafe kuralları dahil, gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başlayan berber Veysel Uzunlar, iş yerlerini açıp müşterilere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uzun süredir hem müşterilerin hem de kendilerinin bugünü beklediğini belirten Uzunlar, "İşlerimizi hijyen çerçevesinde itinayla yapıyoruz. Tüm meslektaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Allah ülkemize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Müşteri Halil Tekiş ise yaklaşık 2 aydır berberlerin açılmasını beklediğini, artık rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Kuaför, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:10 Kaynak: AA


Son Dakika

Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek         
11:18
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı         
10:46
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım         
10:40
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var         
10:37
Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı         
10:25
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı         
10:23
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım         
10:18
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi         
10:17
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı         
10:16
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı         
10:13
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı         
10:13
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek         
10:01
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu         
10:01
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü         
09:59
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı         
09:51
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı         
09:50
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi 12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi         
09:32
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun         
09:28
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz         
09:15
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi         
09:09
Bu illerde konut sahibi olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Bu illerde konut sahibi olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler         
09:01
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var         
07:55
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu         
07:36
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler         
04:33
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum         
04:04
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu         
03:00
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti 21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti         
01:59
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı         
01:50
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı         
01:43
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı         
01:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 11:21:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]