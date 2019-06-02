Son Dakika Haberleri: Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi
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Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi

28 dakika önce

Kavak'ta Ramazan Bayramı nedeniyle berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

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Kavak'ta Ramazan Bayramı nedeniyle berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.
Adnan Menderes Caddesi'nde kuaförlük yapan Alican Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram yoğunluğunun başladığını belirtti.
Köksal, bayram namazı vaktine kadar mesai yapacaklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet verebilmek için hem çalışma mesaimizi artırdık. Randevu sistemine geçtik. Müşteri tıraş olmadan önce müsait olduğu zamanı bize telefonla bildiriyor. Kendisine randevu veriyoruz. Bu uygulamamız ile müşterimizin zamanı da boşa geçmemiş oluyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:57 Kaynak: AA
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