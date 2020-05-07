Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu - Son Dakika

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.



Türkiye'de Korona virüs sebebiyle aylardır süren kısıtlamalar, salgının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte yavaş yavaş yerini normalleşmeye bırakıyor. Adım adım normalleşme planları vatandaşa duyurulurken, bu kapsamda hizmete geri dönen sektörlerden birisi berber ve kuaförler oldu. 1 buçuk aydır hizmet vermeyen berber ve kuaförler, 11 Mayıs itibariyle belirli önlemler doğrultusunda tekrar açılacak. Bu karar ile sektör çalışanları oldukça mutluluk duyarken, randevu yoğunluğu ise şimdiden yaşanmaya başladı.



"Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak"



Eskişehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, yaptığı açıklamada berber ve kuaförlerde alınacak tedbirleri sıralarken tüm meslektaşlarına ise uyarılarda bulundu. Özkara açıklamasında, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. 11 Mayıs'ta dükkanlarımız tekrar açılıyor. Meslektaşlarımızdan büyük özveri bekliyoruz. Önümüzde güzel günler var. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı'mızın anlattığı tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Bu süreçte tüm iş yerlerimiz randevulu sistem ile çalışacak. Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Makyaj, kalıcı makyaj, cilt bakım uygulamaları yapılmayacak. Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak. Her müşteri için kullanılan malzemeler tek kullanımlık olacak. Dükkanlarını dezenfekte ettiren üyelerimiz tüm hijyen şartlarını sağlayarak müşterilerine hizmet verecekler. Tedbirleri elden bırakmayalım. Tekrar dükkanlarımızı kapatmaya yol açmayalım. Sağlıkla güvenle çalışalım" şeklinde konuştu.



"Pazartesiden cuma gününe kadar randevular dolu"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saloon HY adlı işletmenin sahibi kuaför Hasan Yılmaz, maddi olarak sıkıntılı geçen bir süreçten sonra alınan bu karar ile tüm sektör çalışanları olarak mutlu olduklarını ifade etti. Kararın açıklandığı andan itibaren telefonlarının susmadığın söyleyen Yılmaz, şimdiden Cuma gününe kadar randevularının dolduğunu belirtti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere 21 Mart tarihinden itibaren işletmelerimiz kapalıydı. Çok uzun bir süre oldu ve bu sürede ekonomik olarak ciddi yaralar aldık. Normalleşme adına güzel bir adım. Korona virüse karşı tüm önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza başlayacağız. Randevular ise oldukça yoğun. Ben daha önce böyle bir yoğunluk geçirdiğimiz dönem hatırlamıyorum. Kararın ilk açıklandığı anda zaten telefonlarımız çalmaya başladı. Hala da susmuyor. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar randevu randevuların dolu olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bu süreci de alnımızın akıyla atlatırız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR