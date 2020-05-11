Berber ve kuaförlerde tıraş zamanı - Son Dakika

Berber ve kuaförlerde tıraş zamanı

Müşteriler ateşleri ölçülüp dezenfektan sıkılarak içeriye alınıyor, tek kullanımlık örtüler tercih ediliyor

ORDU - Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre önce kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Randevu sistemi ile çalışan berber ve kuaförler, hijyen kurallarına çok fazla özen gösteriyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen korona virüsü ile mücadele kapsamında, berber ve kuaförler, 21 Mart tarihinde kapatılmıştı. Bugün itibariyle, belirli kurallar uygulanarak ve dezenfekte işlemleri yapılarak hizmete açılan berberler, ilk tıraşları gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez kepenklerini kaldırarak hizmet veren berberler, kurallar dahilinde açılma kararından memnun.

Müşterilerin ateşi ölçülüyor, tek kullanımlık malzemeler tercih ediliyor

Ordu'da berber esnaf Necdet Koyun, gelen müşterilerin ilk olarak ateşlerinin ölçüldüğünü ve dezenfekte edildiğini belirterek, "Koltukları da dezenfekte ediyoruz. Müşterimiz oturunca tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Gerekli ekipmanları da temizleyerek, tıraş işlemini sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 aydır kapalı olduğundan yoğunluk da var. Randevu sistemi ile çalışıyoruz" dedi.

Erdem Akbulut isimli berber esnafı da daha önceden uyguladıkları hijyen kurallarını ileri bir seviyeye taşıdıklarını ifade ederek, "Hem kendimiz hem de müşterilerimizin sağlığı için uygulamamızda istekliyiz. Bu kuralları uygularken, müşterilerimizin de uymasını istiyoruz ve müşterilerimizin de bizi denetlemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteriler ise yaklaşık 2 ay sürenin ardından ilk kez tıraş oldukları için mutlu olduklarını belirttiler.