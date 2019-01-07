Son Dakika Haberleri: Berber ve Kuaförlerden Gazetecilere Jest

Berber ve Kuaförlerden Gazetecilere Jest

18 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü Adem Şahin'in 2015 yılında hayata geçirdiği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilere ücretsiz tıraş kampanyasına bu yıl il merkezindeki 20 bay ve bayan kuaförü de destek verecek.

Berber ve Kuaförlerden Gazetecilere Jest, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü Adem Şahin'in 2015 yılında hayata geçirdiği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilere ücretsiz tıraş kampanyasına bu yıl il merkezindeki 20 bay ve bayan kuaförü de destek verecek.

Manisa'da Adem Şahin tarafından hayata geçirilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel gazetecilere ücretsiz tıraş kampanyası büyüyerek devam ediyor. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan ve geleneksel hale gelen kampanyaya 20 bay ve bayan kuaförün de destek vereceği açıklandı. Adem Şahin, kampanyaya destek verecek kuaförlerle birlikte ilçedeki bir kafede basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adem Şahin, "Manisa'da zor şartlarda görev yapan gerek ulusal gerek yerel tüm ajans, televizyon, gazete, İnternet sitelerinde görev yapan tüm çalışan gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 5 yıl önce başlattığım kampanyayı bu yılda yaklaşık 20 bay ve bayan kuaförün de destek vermesiyle devam ettiriyoruz. Bu yıl 5'incisini yapacağımız ücretsiz hizmet kampanyasına önceki yıllarda katılımın yüksek olması bizleri mutlu etmişti. Bu yılda katılımın yüksek olmasını bekliyor ve umut ediyoruz. Destek olan bay ve bayan kuaför arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Şahin, bayan kuaförlerde bakım işlemlerinin biraz masraflı olduğunu belirterek, bazı hizmetlerin ücretsiz, bazılarının ise güne özel olarak yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da Adem Şahin öncülüğünde gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde jest yapan kuaförlere teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

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