Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Yerel Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği - Son Dakika

Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği

6 saat önce

Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak Menteşe'deki berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte desteği sağlandı.

Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği

MUĞLA - Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak Menteşe'deki berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte desteği sağlandı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 11 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Menteşe ilçesinde kullanılmak üzere 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte yardımında bulundu.

21 Mart tarihinde Kovid-19 salgın tedbirleri doğrultusunda geçici olarak hizmet dışı bırakılan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü randevulu olarak ve saat 09.00-21.00 arasında hizmet verecek. Berber ve kuaförler ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak esas ve kurallar da açıklandı.

45 gündür kapalı olan berber ve kuaförler iş yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlarken Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk etapta Menteşe ilçesinde görev yapan berber ve kuaförler için 19 bin koruyucu maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte yardımında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer ilk etapta Menteşe ilçesindeki berber ve kuaförlere bu yardımın yapıldığını söylerken, Oda Başkanı tarafından ilçelerdeki ihtiyaçlar için de gerekli yardımın yapılacağını açıkladı. Gencer, "11 Mayıs'ta berberler ve kuaförler faaliyete başlıyorlar. Yaklaşık 2 aydır faaliyet göstermiyorlardı. Biz Sağlık Müdürlüğü olarak başlangıç olarak ve örnek olması nedeniyle ihtiyaçları olan dezenfekte, eldiven ve maskeyi bir defaya mahsus olmak üzere kendilerine armağan ediyoruz. Bu arkadaşlarımız bundan sonra pandemi kurallarına uymak koşuluyla sosyal mesafeyi korumak, elleri sabunla yıkamak, her gelen müşteri için eldiven ve maske değiştirerek görevlerini yapacaklar. Bu topluma bir hizmettir. 19 bin maske, 10 eldiven ve 200 litre dezenfekte Menteşe ilçesindeki 190 kişiye iletilmek üzere oda başkanımıza teslim edilecek. Diğer ilçelerde biz imkanlarımız ölçüsünde başkanımız bize isim listelerini ve sayılarını bize getirecek ve yardımcı olacağız o konuda. " dedi.

Muğla Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Özcan Çolakkol, "21 Mart'tan bu yana bütün berberler ve kuaförler kapalıydı. Bu süreçte ortak sosyal medya grubundan Müdürümüz ile bu süreci nasıl atlatırız, hastalıktan nasıl korunuruz ve hijyen konusunda irtibat halindeydik. Federasyonumuz Sağlık Bakanlığımız ile görüşme halindeydi. Pazartesi günü nasip olursa hijyenik, temiz ve mesafeyi korur bir şekilde berberler ve kuaförlerimiz çalışmalarına başlayacaklar. Devletimizin ve sizin yaptığınız bu destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği

İl Sağlık Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:42 Kaynak: İHA


Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı         
00:44
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı         
00:27
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi         
00:22
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:04
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı         
23:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün         
23:48
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak         
23:48
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı         
23:46
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 04:15:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]