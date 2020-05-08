Berber ve kuaförlere hijyen paketi dağıtıldı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen paketi dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kovid-19 salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'ta açılmasına karar verilen berber, kuaför ve güzellik salonları için Akhisar Belediyesi tarafından maske, siperlik, eldiven, önlük ve tek kullanımlık havlu dağıtıldı.

Akhisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin içerisinde 1 siperlik, 20 maske, 60 tek kullanımlık havlu, 30 çift eldiven ile 60 tek kullanımlık tıraş önlüğü bulunan hijyen paketini kentte bulunan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine dağıttığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, zor günler geçiren Akhisar esnafının her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Zekeriya Açıkgöz de yaklaşık 50 gündür iş yerlerinin kapalı olduğunu hatırlatarak belediye ekiplerine teşekkür etti.