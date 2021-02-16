Berber ve kuaförlere korona virüs testi yapılıyor - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde berber ve kuaförlere İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından korona virüs testi yapılmaya başlandı.

Terziler Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından oda üyelerimize, korona virüs testi yapılmaya başlandı. Çalışmalar devam ediyor. Bu testler sonuncunda halkımız kuaför, berber ve güzellik merkezlerimizden güvenle hizmet almaya devam edebilecek. Testleri gerçekleştiren İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM