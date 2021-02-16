Berber ve kuaförlere korona virüs testi yapılıyor - Son Dakika

Berber ve kuaförlere korona virüs testi yapılıyor
16.02.2021 12:28
Çorum'un Sungurlu ilçesinde berber ve kuaförlere İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından korona virüs testi yapılmaya başlandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde berber ve kuaförlere İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından korona virüs testi yapılmaya başlandı.
Terziler Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından oda üyelerimize, korona virüs testi yapılmaya başlandı. Çalışmalar devam ediyor. Bu testler sonuncunda halkımız kuaför, berber ve güzellik merkezlerimizden güvenle hizmet almaya devam edebilecek. Testleri gerçekleştiren İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Son Dakika Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Günlerdir süren kar yağışı yarın akşam İstanbul'u terk edecek Hep aynı hikaye! Sokak ortasında sırtından vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Yeni doğan kuzunun 'Anne' diye seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi Son Dakika! Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek Fatsa Belediyespor'u taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Şoför yaralandı Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor