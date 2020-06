Berber ve kuaförlere önlük dağıtıldı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, 11 Mayıs tarihinden bu yana görev başında olan berber ve kuaförleri yalnız bırakmıyor.



Mesailerini hijyen kurallarına uyarak yerine getiren berber ve kuaförlerin yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediyesi, büyük bir emekle işlerini sürdürmeye gayret gösteren berber ve kuaförlere önlük hediye etti. Tüm berber ve kuaförlere sağlık ve bol kazançlar temenni eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kuaför ve berberlerimiz açıldığı günden bu zamana kadar her zaman yanlarında olduk. Birlikte açtığımız dükkanlarımızı dezenfekte çalışmaları ile bugünlere hazırladık. Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerimizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dezenfeksiyon işlemlerine devam ederek, hijyen kitlerimizi ulaştıracağımızı bildirmek isterim. Bu zorlu şartlar altında, Gölbaşı Belediyesi her zaman yanınızda!" açıklamasında bulundu. - ANKARA