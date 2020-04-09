Berber yasağında iş başa düştü - Son Dakika

Berber yasağında iş başa düştü
6 saat önce
Korona virüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförler kapanınca, vatandaşlar da tıraş konusunda herkes kendine göre bir çözüm buluyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförler kapanınca, vatandaşlar da tıraş konusunda herkes kendine göre bir çözüm buluyor.
Malatya'da basın mensubu olan Mehmet Yalman, merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesindeki bahçeli evlerinde, oğlunun tıraşını kendisi yaptı.
Oğlunun saçının uzamasından dolayı ve Berberin de kapalı olması nedeniyle kendisinin çocuğunu tıraş ettiğini söyleyen Mehmet Yalman, "Pek beceremedim. Neticede çocuğun saçını kısaltmış oldum. Ne yapalım iş başa düştü" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı