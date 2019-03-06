Berberde, 306 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
4 dakika önce
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde berber Serdar E.'nin iş yerine yapılan operasyonda, 254 sikke, 14 yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak üzere toplamda 306 parça tarihi eser ele geçirildi.
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde berber Serdar E.'nin iş yerine yapılan operasyonda, 254 sikke, 14 yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak üzere toplamda 306 parça tarihi eser ele geçirildi. Serdar E. de gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün berber Serdar E.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinin çeşitli yerlerine gizlenilmiş 254 sikke, 14 yüzük ve 38 muhtelif eşya olmak üzere toplamda 306 parça tarihi eser ile içinde tarihi eser bilgilerini bulunan 2 ansiklopedi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Serdar E. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Aksaray İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:05 Kaynak: DHA
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