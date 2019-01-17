Son Dakika Haberleri: Berberde Usturalı Kavga: 2 Yaralı

Berberde Usturalı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde bir berberde iki grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

Berberde Usturalı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde bir berberde iki grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Karagül Caddesi'ndeki berberde tıraş olan 2 genç, iddiaya göre aynı yere gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir Uca (18) ile aynı yaştaki arkadaşı Remzi Ektiren vücutlarına aldıkları ustura darbeleriyle yaralandı. Diğer gruptakiler kaçarken, yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi edilen 2 yaralı, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaydan kaçan sonra 4 kişilik gurpta yer alan 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - Derikmardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

Cevizpınar Mahallesi, Derik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:04:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berberde Usturalı Kavga: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]