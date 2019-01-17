Berberde Usturalı Kavga: 2 Yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde bir berberde iki grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde bir berberde iki grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Karagül Caddesi'ndeki berberde tıraş olan 2 genç, iddiaya göre aynı yere gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir Uca (18) ile aynı yaştaki arkadaşı Remzi Ektiren vücutlarına aldıkları ustura darbeleriyle yaralandı. Diğer gruptakiler kaçarken, yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi edilen 2 yaralı, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaydan kaçan sonra 4 kişilik gurpta yer alan 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - Derikmardin

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