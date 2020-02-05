Berberden gözü kapalı tıraş şov - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berberden gözü kapalı tıraş şov - Son Dakika

Berberden gözü kapalı tıraş şov

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yıllık berber Mehmet İşçan'a müşterileri gözü kapalı tıraş yaptırmak için geliyor.

Berberden gözü kapalı tıraş şov, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yıllık berber Mehmet İşçan'a müşterileri gözü kapalı tıraş yaptırmak için geliyor.


7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde 20 yıldır berber dükkanı işleten Mehmet İşçan, isteyen müşterilerine gözü kapalı olarak saç ve sakal tıraşı yapıyor. Şu ana kadar elinden de bir kaza çıkmayan İşçan, insan yüzünü çok iyi tanıdığını belirtti. İşini severek yaptığını söyleyen berber İşçan, "20 yılı geçti bu işi yapıyorum. İsteyen müşterilerime gözü kapalı sakal tıraşı yapıyorum, isterlerse saç tıraşı yapıyorum. Müşterilerim de bu özelliğimden dolayı beni tercih ediyor" dedi.


Gözü kapalı tıraş yapan İşçan'a tıraş olmaya gelen Hakan Yaşkeçeli ise, "Mehmet ağabey bizim berberimiz, yıllardır tıraş olurum. Gözü kapalı tıraş yapar. İtinayla tıraş eder. Ben her zaman gelirim, isteyen herkeste gönül rahatlığı ile gelebilir" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Andırın, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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