Berberden koronavirüse paravanlı önlem - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesindeki berber, aldığı tedbirlere ek olarak müşterilerin arasındaki sosyal mesafeyi korumak için özel bir malzemeden paravan yaptırdı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan kuaför ve berberler uzun bir aradan sonra tekrar hizmet vermeye başladı. İzmir'in Buca ilçesinde berber dükkanı sahibi Samet Meyveci, dükkanının açılmasıyla birlikte gerekli tedbirleri aldı. Girişte galoş giyen müşteriler, içeriye maskesiz alınmadı. Meyveci de, maske ve eldivenle hizmet verdiğini belirterek, sosyal mesafeyi korumak için müşterilerin arasına bin liraya mal ettiği paravanları yerleştirdiğini ifade etti. Kuaförlerin ve berberlerin açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren müşteriler ise diğer tedbirlere ek olarak yapılan paravan uygulaması sayesinde işlemlerini yaptırmak için gönül rahatlığıyla berbere geldiklerini belirtti.

'VİRÜS NEDENİYLE PARAVAN YAPTIRDIK'

En önemli korkunun müşterilerin sağlığı olduğunu belirten kuaför Samet Meyveci (35), paravan uygulaması ile sosyal mesafeyi korumayı hedeflerini dile getirip, "Koronavirüs ülkemizi etkisi altına aldı. Bu yüzden önlemler aldık. Müşterilerimiz girerken, galoş giyiyor. Maskesiz müşteri kabul etmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık maske, galoş ve eldiven kullanıyoruz. Virüs nedeniyle paravan yaptırdık. Yaklaşık bin liraya mal ettik. Kuaför arkadaşlarımın da uygulamasını tavsiye ederim. Sosyal mesafeyi korumak açısından önemli. Randevu sistemi ile çalışıyoruz. Müşteri sayımız oldukça fazla. Saat başı müşteri alıyoruz. Müşterilerimiz ayrıldıktan sonra bir saat boyunca iş yerimizi ve kullandığımız aletleri dezenfekte ediyoruz. Ardından çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'ÖNLEMLER İNSANIN GÖNLÜNÜ RAHATLATIYOR'

Uzun zaman sonra berbere gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen vatandaşlardan Özcan Çoban (23), alınan önlemler sayesinde büyük bir güvenle tıraş olmaya geldiğini söyledi. Buca'da oturduğunu belirten Çoban, "Uzun zamandır Samet Bey'in müşterisiyim. Bu salgın nedeniyle kendisine gelemiyorduk. Her gün kuaförler açılacak mı diye aradım ve o sayede ilk güne randevu alabildim. Berberler bir aydan fazla süredir kapalı. Biz de kendimizce yapabildiğimiz kadar kendimiz kestik ama bir kuaförün yaptığı gibi olmuyor. Alınan önlemlerden memnunum. Daha öncesinde gelip kontrol ettim. Eğer bu önlemler alınmasaydı ben de kendimi riske atarak gelmezdim. Önlemler yeterince uygun, insanın gönlünü rahatlatıyor. Bu nedenle tıraş olmakta sakınca görmedim" dedi.

'PARAVAN ÇOK BAŞARILI BİR UYGULAMA'

Müşterilerden Mehmet Belet (42) ise "Sizin de gördüğünüz gibi saç sakal birbirine girdi. Berber arkadaşlarımız hijyen kurallarını uygulayarak en iyi şekilde sürece hazırlanmışlar. Tek kullanımlık ürünler olması çok önemli. Umarım bundan sonra da uygulamalar devam eder. Ben çok memnun kaldım. Umarım bütün kuaför arkadaşlar aynı özeni gösterirler. Paravan çok güzel olmuş, kimse kimseye yaklaşmıyor. Bunu benim geldiğim kuaför arkadaşım Samet getirmiş, diğer kuaförlerin de kullanması güzel olur" diye konuştu.