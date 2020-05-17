Berberden Koruyucu kıyafet ve maskeyle yaşlı vatandaşlara traş hizmeti - Son Dakika

Berberden Koruyucu kıyafet ve maskeyle yaşlı vatandaşlara traş hizmeti
Berberden Koruyucu kıyafet ve maskeyle yaşlı vatandaşlara traş hizmeti Normalleşme süreci kapsamında berberler hizmet vermeye başladı.
Berberden Koruyucu kıyafet ve maskeyle yaşlı vatandaşlara traş hizmeti
İSTANBUL - Normalleşme süreci kapsamında berberler hizmet vermeye başladı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm getiren Pendik Belediyesi yaşlı vatandaşların evine berber götürüyor. Evde berber hizmetinden Pendik Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Kıraathanesi'ne kayıtlı yaşlı vatandaşlar yararlanıyor. Koruyucu giysi ve maskeyle evlere giden berber, her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlı vatandaşlar berber hizmeti karşısında çok mutlu oldu . Hizmeti alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:36 Kaynak: İHA
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