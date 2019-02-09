Berbere Gitmeden Önce Hiç Bir Kız Onu İstemiyordu.. Şimdi İse Herkes Onun Peşinde Koşuyor
1 saat önce
Berbere Gitmeden Önce Hiç Bir Kız Onu İstemiyordu.
Berbere Gitmeden Önce Hiç Bir Kız Onu İstemiyordu.. Şimdi ise Herkes Onun Peşinde Koşuyor...
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:30 Kaynak: Youtube
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