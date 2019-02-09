Berbere Gitmeden Önce Hiç Bir Kız Onu İstemiyordu.. Şimdi İse Herkes Onun Peşinde Koşuyor

Berbere Gitmeden Önce Hiç Bir Kız Onu İstemiyordu.

Berbere Gitmeden Önce Hiç Bir Kız Onu İstemiyordu.. Şimdi ise Herkes Onun Peşinde Koşuyor...

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