Son Dakika Haberleri: Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler
Son Dakika Güncel Haber

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

1 saat önce

Berberi 'kadına neden baktın?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler
ADIYAMAN'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Olay, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darbetti. Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler İş yerinde cinsel istismara tutuklama 15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 00:41:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]