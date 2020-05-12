Berberin pozitif çıktığı belde karantina altına alındı - Son Dakika

Berberin pozitif çıktığı belde karantina altına alındı

150 kişiye yapılan test sonuçları negatif çıktı

BURDUR - Burdur Kocaaliler Beldesi'nde berberlik yapan esnafta Korona virüsüne rastlanması üzerine temas ettiği kişilere test yapıldı.

Dün yaşanan gelişme üzerine Kocaaliler Beldesi Valilik kararıyla karantina altına alınırken, beldeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Sağlık ekipleri pozitif vak'anın temas ettiği, irtibatta olduğu tüm vatandaşları filyasyon yöntemi ile tespit ederken, yaklaşık 150 vatandaşın Kovid-19 testine tabi tutulduğu öğrenildi.

Aralarında Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe, İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Bülbül'ün de bulunduğu yaklaşık 150 vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğu öğrenilirken, Belediye Başkanı Gökçe açıklamada bulunarak test sonuçların negatif olduğunu ve yeni bir vak'anın olmadığını söyledi.