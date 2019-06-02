Son Dakika Haberleri: Berberler bayram öncesi yoğun mesai yaşıyor
Son Dakika Güncel Haber

Berberler bayram öncesi yoğun mesai yaşıyor

1 saat önce

Erzincan'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförler, gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı.

Berberler bayram öncesi yoğun mesai yaşıyor, System.String[]
Erzincan'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförler, gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı.

Bayram öncesi yoğunluk yaşandığını belirten berber Osman Kaya, her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de müşteri yoğunluğundan dolayı eleman sayısını arttırdıklarını söyledi. Kaya, havaların sıcak ve vatandaşların oruçlu olmasından dolayı yoğunluğun akşam saatlerinde arttığını ve özellikle son günlerde sabaha kadar çalıştıklarını belirtti.

Kaya; "Bayram öncesi bayağı yoğunluk var. Havalar sıcak olduğundan vatandaşlar akşam saatlerini tercih ediyor. Gece geç saatlere kadar yoğun oluyoruz. Eleman sayımızı arttırdık. Geceli gündüzlü yirmi dört saat çalışıyoruz. Bu yoğunluk devam ederse bayram günü de çalışmayı düşünüyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz." dedi.

Bayram öncesi saç tıraşı olmaya geldiğini belirten Murat Köse ise "Bayram öncesi tıraş olmaya geldim. Gündüz hem iş saati hem de sıcak olduğu için akşam saatlerinde gelmeyi tercih ettim geldim tıraşımı oluyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği 24 yıldır kimse fark etmedi, okul duvarından 2 bin 300 yıllık yazıt çıktı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 10:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berberler bayram öncesi yoğun mesai yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]