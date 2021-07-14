Berberler bayram tıraşlarına başladı - Son Dakika

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'deki berberlerde yoğunluk başladı.

Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tuttu. Müşteri yoğunluğu artan berberler, gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı'nın kısıtlamasız geçecek olması, berber esnafının yüzünü güldürdü. Gelen taleplerden memnun olduklarını belirten berberler, daha çok bayramda tatile çıkacak vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır berberlik yapan Adem Bayram, Kurban Bayramı'nın kısıtlamasız geçeceği için işlerinin açıldığını söyledi. Gelen taleplerden memnun olduklarını belirten Bayram, saç kesimlerine ve fiyatlara gelen zamlara da şu şekilde değindi:

"Bayram yoğunluğumuz başladı. Geçen bayramda kısıtlamalar varken bu bayramda yok. Bunun için mutluyuz. İşlerimiz haliyle açılmış oldu. Çoğu vatandaş Kurban Bayramı tatilini başka şehirlere geçirecekleri için şimdiden tıraşlara başladık. Gelen taleplerden memnunuz. Bu bayram daha çok kişilerin yüz hatlarına göre saçlarını kesiyoruz. Kafa yapısı gereği kimi modeller herkese olmuyor. O yüzden herkese kendine uygun saç tıraşı yapıyoruz. Fiyat konusuna değinecek olursam, geçen seneye göre yüzde 25 civarı bir zam yaptık. Haliyle dükkan kirasından tut da elektrik ve doğalgaza kadar zam geldi. Biz de mecburen fiyatları arttırmak zorunda kaldık." - ESKİŞEHİR