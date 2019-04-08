Son Dakika Haberleri: Berberler Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini ve Vergi İndirimi İstiyor

Berberler Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini ve Vergi İndirimi İstiyor

1 saat önce

Türkiye'de 108 bin üyesi bulunan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Devletten çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve vergi oranlarının düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Berberler Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini ve Vergi İndirimi İstiyor, System.String[]
Türkiye'de 108 bin üyesi bulunan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Devletten çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve vergi oranlarının düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Yenişehir Berberler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akar'ı ziyaret eden Türkiye Genel Başkan Bayram Karakaş, "108 bin üyeyi temsil eden bir teşkilatın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Bursa'da 4 ilçede 2 merkezde 6 tane odamız var. Biz Bursa'da ki odalarımızla beraber yaptığımız istişarelerimizi ve Türkiye'de ki tüm odalarımızla yaptığımız istişarelerde, ana meselelerimizi birincisi açma kapatma saatleriyle hafta sonu tatil ruhsatları. İkinci ana meselemiz ise bizim dükkanlar arası mesafe ile birlikte tahdit getirilmesi ve sınırlama olması. Üçüncü sıkıntımız, dayanıklı tüketim mallarında değerli tüketim malı diye adlandırdığımız altın ve mücevheratta katma değer oranları biliyorsunuz yüzde 3, özel tüketim vergisi yüzde 0; ama hizmet sektöründe katma değer oranları yüzde 18. Tüketim vergisi ve KDV ile yüzde 38'i buluyor. Bu durum esnaf ve sanatkara yük getiriyor" diye konuştu.

Başkan Karakaş, "Bu iki ana başlık çerçevesinde, berberlik kuaförlük ve güzellik salonu işletmecilerinin federasyon başkanı olarak devletten tek talebimiz, açma kapatma saatlerimizle hafta sonu tatil ruhsatlarımızın iptal edilerek haftada bir gün kapatılması, bir tahakküm altına alınması. Diğer bir ana konumuz da, katma değer oranlarını dayanıklı tüketim mallarında, gıdada, mobilyada nasıl geri çektiyseler biz de düşürülmesi" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:15 Kaynak: İHA

Bursa, Türkiye, Güncel
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