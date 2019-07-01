Son Dakika Haberleri: Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor

42 dakika önce

Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kentte berber esnafının içerisinde yüzde 20 oranında kayıtsız esnaf bulunduğunu bunların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu söyledi.

Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor, System.String[]
Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kentte berber esnafının içerisinde yüzde 20 oranında kayıtsız esnaf bulunduğunu bunların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu söyledi.

Adıyaman Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet İspir ile Nizip Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Doğan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu'nu ziyaret ederek berber esnafının sorunları konusunda istişarelerde bulundular. Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Çevre il ve ilçelerin oda başkanları ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade ederek, "Berberlerimizin doğal olarakta esnafımızın sorunu nerede ise aynıdır. Kayıt dışı ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bugün Kilis'te,. sadece berber esnafının yüzde 20'si kayıt dışı, bu kayıt dışı çalışanlar ise Suriyeliler, defalarca belediyeye, maliyeye, sosyal güvenlik kurumuna çağırıda bulunduk. Ama bir sonuç alamadık. Bizim esnafımız, oda kaydı, vergi, bağkur, sigorta başta olmak üzere bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama kayıt dışı olanlar bunların hiç birini yerine getirmiyor. Kayıt dışı ile mücadele bekliyoruz. Eğer mücadele edilmemeye devam edilirse, yasal haklarımızı kullanarak, görevini yapmayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
adıyaman, suriyeli, esnaf, kilis, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı! İşte şartlar Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]