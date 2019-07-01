Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor
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Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kentte berber esnafının içerisinde yüzde 20 oranında kayıtsız esnaf bulunduğunu bunların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu söyledi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kentte berber esnafının içerisinde yüzde 20 oranında kayıtsız esnaf bulunduğunu bunların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu söyledi. Adıyaman
Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet İspir
ile Nizip
Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Doğan
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu'nu ziyaret ederek berber esnafının sorunları konusunda istişarelerde bulundular. Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Çevre il ve ilçelerin oda başkanları ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade ederek, "Berberlerimizin doğal olarakta esnafımızın sorunu nerede ise aynıdır. Kayıt dışı ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bugün Kilis'te,. sadece berber esnafının yüzde 20'si kayıt dışı, bu kayıt dışı çalışanlar ise Suriyeliler, defalarca belediyeye, maliyeye, sosyal güvenlik kurumuna çağırıda bulunduk. Ama bir sonuç alamadık. Bizim esnafımız, oda kaydı, vergi, bağkur, sigorta başta olmak üzere bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama kayıt dışı olanlar bunların hiç birini yerine getirmiyor. Kayıt dışı ile mücadele bekliyoruz. Eğer mücadele edilmemeye devam edilirse, yasal haklarımızı kullanarak, görevini yapmayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. - KİLİS
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