Son Dakika Haberleri: Berberler pazar günü açık
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Berberler pazar günü açık

1 saat önce

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, 2 Haziran Pazar günü berberlerin açık olacağını söyledi.

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Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, 2 Haziran Pazar günü berberlerin açık olacağını söyledi.

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor. Vatandaşlar, bayramda şık bir dış görünüşe kavuşmak için her bayram öncesi berberlere akın ediyor. Yıllardır pazar günleri tatil yapan Samsunlu berberler, Berberler Odasının aldığı karar ile bayrama kısa bir süre kaldığı için 2 Haziran Pazar günü tatil yapmayacak.

Vatandaşlara tıraşı arife gününe bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunan Zabit Pilan, "Berberlerimize normalde her hafta pazar günleri hafta tatili yaptırıyoruz. 14 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Bundan da gayet memnunuz. Bazı günler istisna uygulayarak pazar günleri de çalışıyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramı pazar günlerine yakınsa berberlerin pazar günleri çalışmasına izin veriyoruz. İnsanlar tıraşlarını genelde son güne bırakmayı tercih ediyor. Vatandaşlar bayrama çok daha kaliteli tıraşla girmek istiyorsa, tıraşlarını son güne bırakmamalıdır. Vatandaşlarımız bayrama 1-2 gün kala tıraşlarını olmalarıdır" dedi.

Samsun'da berberler 2 Haziran Pazar günü mesai yapacak. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
Yaşam
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