Son Dakika Haberleri: Berberler pazar günü açık olacak
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Berberler pazar günü açık olacak

1 saat önce

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, normalde pazar günleri kapalı olan erkek berberlerinin Kurban Bayramı dolayısıyla 11 Ağustos Pazar günü açık olacağını söyledi.

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Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, normalde pazar günleri kapalı olan erkek berberlerinin Kurban Bayramı dolayısıyla 11 Ağustos Pazar günü açık olacağını söyledi.

Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Vatandaşlar, bayramda şık bir dış görünüşe kavuşmak için her bayram öncesi berberlere akın ediyor. Yıllardır pazar günleri tatil yapan Samsunlu berberler, Berberler Odasının aldığı karar ile bayramın 1'inci gününe denk gelen bu pazar günü tatil yapmayacak.

Bayram öncesi tıraş olamayanlar için isteyen berberlerin pazar günü dükkanlarını açabileceklerini ifade eden Zabit Pilan, "Berberlerimize her hafta pazar günleri hafta tatili yaptırmaktayız. 10 yılı aşkın süredir bu geleneği sürdürüyoruz. Bundan hem biz hem de berberlerimiz gayet memnun. Bazı günler istisna uygulayarak pazar günleri de çalışıyoruz. Kurban ve Ramazan Bayramı pazar günlerine yakınsa ya da pazar günüyse berberlerin pazar günleri çalışmasına izin veriyoruz. Vatandaşlar bayrama çok daha kaliteli tıraşla girmek istiyorsa, tıraşlarını son güne bırakmamalıdır. Vatandaşlarımıza uyarımız, bayrama 1-2 gün kala tıraşlarını olmalarıdır" dedi.

Samsun'da isteyen berberler, 11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 1'inci günü mesai yapabilecek. - SAMSUN
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:29 Kaynak: İHA
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