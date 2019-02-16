Berberler, Pazar Günü Çalışabilecek

KONYA'da 20 yıllık berber Ramazan Karatopal, hukuk mücadelesi sayesinde, Berberler ve Kuaförler Odası'nın kararıyla pazar günleri kapalı olan berberlerin artık çalışabilmesini sağladı.

KONYA'da 20 yıllık berber Ramazan Karatopal, hukuk mücadelesi sayesinde, Berberler ve Kuaförler Odası'nın kararıyla pazar günleri kapalı olan berberlerin artık çalışabilmesini sağladı. Mahkeme kararıyla berber ve kuaförlerin isteğe bağlı olarak iş yerlerini açabileceğini ifade eden Kartopal, "Yargı bizi haklı buldu. Bana devlete karşı gelme dediler ama ben hakkımı aradım ve buldum. İsteyen çalışır isteyen çalışmaz. Maddi durumu iyi olan çalışmasın" dedi. Karatopal ayrıca zabıtanın yazdığı bin 253 liralık para cezasını da dava açarak iptal ettirdi. İki yıl önce Konya Berberler ve Kuaförler Odası'nın dilekçesiyle, Konya Valiliği tarafından Pazar günleri erkek berberler, Salı günleri ise kadın kuaförlerinin tatil yapmasına yönelik alınan kararı yargıya taşıyan erkek berberi Ramazan Karatopal, hukuk mücadelesini kazandı. Karatay ilçesinde berber salonu çalıştıran Ramazan Karatopal, Karatay Belediyesi zabıta ekiplerinin, iş yerini Pazar günü çalıştırdığı gerekçesiyle kendisine yazdığı bin 253 lira tutarındaki cezanın ardından yargıya başvurdu. Konya 2'nci İdare Mahkemesi'ne Pazar günleri erkek berber salonlarının çalıştırılabilmesi için dava açtı. Mahkeme, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yalnızca çalışma saatlerinin belirlenmesi yönünde Valilere yetki tanındığını, sadece gün içerisinde çalışma saatlerinin belirlenmesine yönelik olduğu dikkate alındığından, erkek berberlerin Pazar günleri çalışmasını engelleyen düzenlemenin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, Pazar günleri erkek berberlerin çalıştırmama kararının iptaline hükmetti.



'MUHATAP BULAMADIM, YARGIYA GİTTİM'



Mahkeme kararıyla berber ve kuaförlerin isteğe bağlı olarak iş yerlerini açabileceğini ifade eden Ramazan Kartopal şöyle dedi:



"Pazar günü iş yerimi açtığım için bana ceza yazdılar. Etrafımda yıllardır ruhsatsız çalışan varken bana ruhsattan ceza yazıldı. Bu baskılardan dolayı, Pazar günleri berber salonu açmama meselesini yargıya taşıdım. Bununu üzerine beni sosyal medyada linç etmeye çalışıyorlar. Kimsenin tatil günü ya da yaşantısıyla uğraşmak gibi bir derdim yok. Benim bir esnaf dükkanım var ve rızkımın peşine düşmüşüm. Benim mantığıma haftada 1, ayda 4 gün, 2-3 gün de işlerin durgun olduğunu varsaysak, bu beni zor durumda bıraktığı için bu yola başvurdum. Mahkemeye gitmeden önce tüm yetkili kişilerle görüşmek istedim. Fakat berber olduğum için hep geri çevrildim muhatap bulamadım. Bu benim çok zoruma gitti ve yargıya gittim. Allah'a şükürler olsun ki bunun gururunu yaşıyorum. Berber arkadaşlar beni arıyorlar, Pazar günleri iş yeri açmaktan çekiniyorlar. Ben de onlara mahkemeyi kazandığımı Pazar günleri çalışmalarının hiçbir sorun oluşturmadığını söylüyorum. Bazı meslektaşlarım da bana tepki gösteriyor. Ama bu karar da berber salonunu zorunlu açık tutacaksın diye bir ibare yok, rahat olsunlar. Durumu iyi olan arkadaşlarımız açmasınlar. Durumu kötü olan arkadaşlarımız açsın. Ben özgürce çalışmak istiyorum. Meslektaşlarıma yazılan cezaların da haksız olduğunu kanıtlamışım, bana teşekkür etmeleri gerekirken yanlışı savunuyorlar. Mutluyum, yargıya çok teşekkür ediyorum. Annemi ve babamı bu dönemde çok üzdüm. Bana devlet kurumuna karşı gelme dediler. Ama ben adaleti aradım ve buldum."



Karatopal ayrıca, zabıta ekiplerinin Pazar günü iş yeri açtığı gerekçesiyle kestiği bin 253 liralık para cezasını da, 2018 yılının Temmuz ayında Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne açtığı davayla iptal ettirdi. - Konya

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