Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı - Son Dakika

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

6 saat önce

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı Kayseri'nin Develi ilçesinde berber ve çobanlar, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde berber ve çobanlar, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, Türkiye'de de görülünce vatandaşlar önlemlerini artırdı. Develi ilçesinde de berberler ve çobanlarda korona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı. Develi'de bulunan Sultan Sazlığı'nda çobanlık yapan Nail Çobanoğlu, hem kendini hem de çocuklarını virüsten korumak için eldiven kullanmaya özen gösteriyor. Ellerine eldiven takan ve kalabalık mekanlardan kaçınan Ferdi Nail Çobanoğlu "Devletimizin emrettiği şekilde korona virüsüne karşı eldivenlerimizi takıyor ve kendimizi koruyoruz, tedbirimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Berberlerde maske ve eldiven kullanıyor

Öte yandan, ilçede berberlik yapan Muharrem Eseroğlu da, hem kendini hem de müşterilerini korona virüsten korumak için dükkanında eldiven ve maske kullanmaya başladı. Belirli aralıklarla dükkanını dezenfekte eden Eseroğlu, "Korona virüsüne karşı son derece tedbirlerimizi aldık. Öncelikle Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda korona virüsüne karşı iyi çalışıyor. Korona virüse karşı aldığımız önlemler hem müşterilerimiz için hem de bizim içindir. Müşterilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu virüsten korunmak için dükkanımızda değişiklikler yaptık. Aldığımız makine ile kullandığımız malzemelerini dezenfekte ediyoruz. Hem biz kullanıyoruz, hem de gelen müşterilerimize eldiven ve maske veriyoruz" dedi.

Berbere gelen müşterilerde, alınan tedbirlerden dolayı dükkan sahibine teşekkür etti.

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri, Develi, Wuhan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:16 Kaynak: İHA

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