Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Karabük'te, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından "Güzellik Show Festivali" düzenlendi.

Karabük Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Federasyon Başkanı Bayram Karakaş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, oda başkanları, berber ve kuaförlerle vatandaşlar katıldı.

Festivalde çeşitli bölgelerden gelen erkek berberleri ve bayan kuaförleri, "kesim renklendirme", bayan kuaförleri "salon topuz", "yüksek fantezi" ve "saç şov" kategorilerinde modelleri üzerinde hünerlerini sergiledi.

Karakaş, burada yaptığı konuşmada, berber ve kuaförlerin önemli bir mesleği uyguladığını söyledi.

Festival için emeği geçen herkese teşekkür eden Karakaş, bu tür etkinliklere ilginin çok olduğunu ve yaygınlaşacağını dile getirdi.

Vergili de belediye olarak her zaman berber ve kuaför esnafının yanında olduklarını ifade etti.