Berberler ve kuaförler odası ziyaret - Son Dakika

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ MALATYA'YA GETİRDİK

Gerçekleştirdikleri etkinliklerde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın her zaman yanlarında olduğunu belirten Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, "Bugüne kadar bizlerin yapmış olduğu tüm etkinliklerde Sayın Başkanımız gerek Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hep yanımızda oldu. Camia olarak güzellik ve bakım fuarına ihtiyaç olduğunu bizler gördük. Bununda yaklaşık bir yıldır çalışmasını yaptık. Bilindiği gibi fuarlar zor şatlarda yapılıyor ve şuanda pandemi durumu da ortada. Yaptığımız fuara gelen firmaları Malatya'ya getirmek için büyük çabalar sarf ettik. Süreç içerisinde Başkanımız her zaman olduğu gibi yine bizlerin yanında oldu ve fuar merkezini bizlere tahsis etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz yardımları için. Yaptığımız fuarımızda dünyaca ünlü isimleri eğitimler için Malatya'ya getirdik. Topuz eğitimi, türban eğitimi ve kalıcı makyaj eğitimi gibi çalışmaları dünyaca ünlü isimler tarafından yapıldı. Yaptığımız fuarımıza bölgede olduğu için 400 katılım oldu. Bu katılımların Malatya'ya faydası her zaman olduğu gibi fuar zamanında da oldu. Başkanımıza ziyaretimiz teşekkür için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın destekleri olmasaydı yaptığımız fuarı gerçekleştiremeyecektik. Camiam adına başkanımıza verdiği destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

ODAMIZ MALATYA'DA ÇOK AKTİF OLARAK ÇALIŞMAKTALAR

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı ve yönetim kurulunu ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Berberler ve kuaförler odamız Malatya'da çok aktif çalışan meslek kuruluşlarımızdan odalarımızdan bir tanesi. Geçtiğimiz dönemlerde de özellikle ülke çapında Malatya'da ki berberlerle ilgili gerek yarışmalarda olsun gerek fuarlarda olsun gerekse toplantılarda olsun Türkiye'de ki bütün federasyonları Malatya'da toplanması yarışmalar yapılması ve ödüllerin verilmesiyle ilgili çalışmalar çok güzel şekilde yapıldı. Son süreçte de özellikle fuar merkezimizi tahsis ederek berberler ve kuaförler odamızın Türkiye çapında yapılan organizasyonunda güzel bir ortam sergilendi. Gerek berberlerimizin ve kuaförlerimizin birbirleriyle tanışması noktasında gerek bilgi alışverişi tecrübe paylaşımı noktasında ve gerekse sistemdeki uygulamaların ve değişen teknolojik şartlardaki uygulamaların nasıl yapıldığına dair bunların gösterimleri yapıldı. Bu anlamda bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımının yanında yapılan yeni çalışmalarla berberlerin ve kuaförlerin kendilerini geliştirmesi açısından güzel bir ortam oldu. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığımızın Türkiye çapında yaptığı bu organizasyon bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu organizasyonların Malatya'da yapılıyor olması bizleri mutlu etmiştir. Yapılan çalışmaların devamını diliyoruz. Berber ve kuaförler odası başkan ve yönetim kuruluyla birlikte odaya kayıtlı olan üyelere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.