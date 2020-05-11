Berberlerde 50 gün sonra yeniden makas sesleri duyuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförlerde bugün makas sesleri yeniden duyulmaya başlandı



Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler 50 gün sonra iş başladı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başladı. Berberler, gelen müşterilerinin ateşini ölçerek işlerinin başına geçtiler. Sabah 09.00 itibariyle açılan berberler randevu usulü gelen ilk müşterilerini tıraş etti.



50 gün sonra Akçakale'deki müşterilerini alan berber esnafı Bakır Amonak, "Bugün işimize başladık. 50 gün sonra müşterilerimizi almaya başladık.Sekiz çalışanımızla bu süreçte çok zorluklar çektik. Bu korona virüsü belasından bir an evvel inşallah kurtuluruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızın talimatıyla tüm hijyen kurallarına uyarak işlerimize başladık.İnşallah bu korona virüsünden bir an önce kurtulur eski günler gibi normale döneriz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.



50 gün sonra açılan berberlerde müşteri yoğunluğu olduğu gözlemlendi.Berberlerin yoğunluktan memnun oldukları gözlemlendi. - ŞANLIURFA