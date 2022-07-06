Berberlerde bayram yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta tıraş olmak isteyen vatandaşlar randevu sistemiyle çalışan berberlerde sıraya giriyor

KAHRAMANMARAŞ Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'taki berberlerde bayram yoğunluğu oluştu. Tıraş olup kişisel bakımlarını yaptırmak isteyenler randevu sistemiyle çalışan berberlerde tıraş oluyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet veriyor. Kahramanmaraş'ta berberlerin çoğunluğu randevu sistemiyle çalışıyor. Kentte yaklaşık bin civarında kuaför ve berber esnafının Kurban Bayramı öncesi mesailerini sürdürdüklerini ifade eden Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç, yoğunluğun bayrama kadar süreceğini söyledi. Randevu sisteminin tüm berberlerde sürdüğünü ifade eden Özkömeç, "Bayram öncesi bizim de bütün esnaflarda olduğu gibi yoğunluğumuz başladı. Bayram nedeniyle oluşan yoğunluk nedeni ve çalışanlarımızı rahatsız etmemek adına randevu sistemi ile çalışıyoruz. Tıraş konusu bizim örf ve adetlerimizdendir ve insanlar da gelip bakımlarını yaptırıyorlar. İnsanlar artık randevu sistemine alıştı. Zaman çok kıymetli. Öncelikli anlayışımız hizmete yönelik hızlı bir şekilde hizmet vermektense insanların mutlu ayrılmasını sağlamak. Bizler bayram öncesine kadar çalışacağız ve 4 gün bayramımızı yapacağız. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

Bir müşteri ise, "Erkeğin makyajı saçı ve sakalıdır. Dolu dolu bir bayram geçiririz tıraşımızı oluyoruz. Herkese iyi bayramlar" dedi.