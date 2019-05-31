Son Dakika Haberleri: Berberlerde bayram yoğunluğu
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Berberlerde bayram yoğunluğu

47 dakika önce

Berber ve kuaförler her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi de iş yoğunluğu yaşıyor.

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Berber ve kuaförler her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi de iş yoğunluğu yaşıyor.

Yozgat'ta erkek kuaförlüğü yapan Metin Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte işlerde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Müşteriyi mağdur etmemek için iftardan sonra sahura kadar çalıştıklarını ifade eden Fidan, "İş yoğunluğumuz genelde bayrama bir hafta kala başlıyor ve bayram yaklaştıkça da artıyor. Dini bayramlarımız bizim için en önemli günlerimizdir. Vatandaşımız bayrama bir hafta kala hazırlıklarını yapmaya başlıyor, kılık kıyafetlerini düzenliyor. Herkes kendi gücü nispetinde yeni kıyafetler alırken, saç ve sakal tıraşlarını da olmayı ihmal etmiyor." dedi.

Fidan, iş yoğunluğundan dolayı müşterilere randevu verdiklerini belirterek, "Bazı müşterilerimiz telefonla arayıp geleceği saati bildiriyor, biz de ona göre hareket ediyoruz. Özellikle arife günü daha yoğun oluyor ve sabaha kadar çalışıyoruz. İnşallah bu yoğunluk bayramdan sonra da devam eder." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:58 Kaynak: AA
Yozgat, Ramazan Bayramı, Güncel
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