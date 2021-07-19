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Berberlerde bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika

Berberlerde bayram yoğunluğu başladı

19.07.2021 00:58
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İstanbul'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförler, geç saatlere kadar mesai yaparken, bazı berberler randevusuz müşteri kabul etmiyor.

İstanbul'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförler, geç saatlere kadar mesai yaparken, bazı berberler randevusuz müşteri kabul etmiyor.

İstanbul Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Korona virüs nedeniyle bir süre kapalı kalan berber eski günlerine dönmeye başladı. Bayram öncesi yoğunluk yaşayan berberler, virüs nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyor. Kimi berberler randevusuz müşteri almazken, tıraş olacak vatandaşlar üç gün, hatta bir hafta öncesinden randevu alıyor. Berber, geçmiş bayramlara göre yoğunluğun az olduğunu söyledi.

Bayram nedeniyle yoğunluğun olduğunu anlatan berber Abdüsselam Akpınar, "Bayrama birkaç gün kala çok ciddi bir yoğunluk var. Biz randevu ile çalışıyoruz, kapıdan rastgele gelenleri almıyoruz. Bütün çalışanlarımız iki doz aşımızı olduk. Normalleşmenin ardından bir yoğunluk var ama eski bayramlara göre çok ciddi bir yoğunluk yok. Eskiden daha çok yoğunluk vardı. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat ettiğinden dolayı, bir hafta öncesinden tıraş olmayı tercih ediyorlar. Eskiden son güne bırakma heyecanı vardı insanlarda. Yoğunluk var biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Genelde bir hafta önce, üç gün önce randevu alıyorlar, çoğu zaman da randevu kalmıyor. Geri çevirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, İstanbul, Bayram, Berber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berberlerde bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika


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