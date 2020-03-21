Berberlerde "kapanma kararı" yoğunluğu - Son Dakika
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Berberlerde "kapanma kararı" yoğunluğu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin saat 18.00 itibarıyla geçici olarak durdurulacağı yönündeki genelgesinin açıklanmasının ardından Bilecik'teki berber dükkanlarında yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin saat 18.00 itibarıyla geçici olarak durdurulacağı yönündeki genelgesinin açıklanmasının ardından Bilecik'teki berber dükkanlarında yoğunluk yaşandı.

Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerine giderek İçişleri Bakanlığının genelgesini tebliğ etti. İş yerlerinin kapatılmasından önce tıraş olmak isteyenler ise berberlerde yoğunluğa neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren berber Murat Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle son bir haftadır iş yoğunluğunun olmadığını ancak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle müşterilerinin son tıraş olmak için randevu istediğini anlattı.

Birçok müşteriye olumsuz cevap vermek zorunda kaldığını dile getiren Akman, şöyle konuştu:

"Öğle saatlerine kadar sadece iki müşterim sakal tıraşı oldu ama yayınlanan genelge sonrası çok sayıda müşterim tıraş olmak istedi. Saat 18.00'e kadar yetiştirebildiğim kadar tıraş yapmaya çalıştım, müşterilerimi küstürmek istemiyorum. Devletimizin almış olduğu kararı destekliyorum. Tekrar ne zaman açacağımız konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ama inşallah yeni tip koronavirüsü alınan tedbirlerle atlatmış oluruz."

Müşterilerden Muhammet Yeşil ise telefon etmeden geldiğini, sıra olduğu için 18.00'e kadar tıraş olmak için bekleyeceğini ifade etti.

Berberlerde kapanma kararı yoğunluğu

Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:02 Kaynak: AA

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