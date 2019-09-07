Berberlerde okul mesaisi

Yeni eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına günler kala berberler hem yoğunlukların azalması hem de öğrencilere kolaylık için pazar günü de iş yerlerini açacak.



Okul öncesi berberlerde öğrencilerden dolayı yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğu hafifletmek ve öğrencilerin sıra bulabilmesi amacıyla berberler pazar günü de öğrenciye özel mesai yapacak.



20 yıldır berberlik yapan Kadir Yaylar, normal şartlarda pazar günleri açık olmadıklarını belirtti. Yaylar, "Öğrenciler okula başlayacağı için pazar günleri geliyoruz. Okullarına daha temiz gitsinler diye. Biliyorsunuz yaz aylarında çocuklar saçlarını uzatmak istiyorlar. Okullar açılacağı zaman veliler çocuklarının derli toplu okula gitmeleri için saçlarını kestirmek istiyorlar. O sebepten dolayı pazar günleri açıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İlkokul talebesine 20 diğer öğrencilere 30 lira"



Fiyatlar hakkında bilgilendirme de yapan Yaylar, "Bizim fiyat konusundaki tarifelerimiz standart, fiyatlar sabit. Öğrenci tarifesi ayrı normal bireyin tarifesi ayrı. Okul açılacağı zaman işlerde artış oluyor. Sonradan normal haline geri dönüyor. İlkokul talebelerinin saçını 20 liraya, diğer öğrencilerin saçını 30 liraya, iş hayatındaki insanların saçını da 40 liraya kesiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR