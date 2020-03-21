Berberlerde son dakika yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Genel Berberlerde son dakika yoğunluğu - Son Dakika

Berberlerde son dakika yoğunluğu

6 saat önce

Berberlerde son dakika yoğunluğu Tokat'ta, Korona virüsü tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılacağını haberini alan vatandaşlar kuaför salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Berberlerde son dakika yoğunluğu

TOKAT - Tokat'ta, Korona virüsü tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılacağını haberini alan vatandaşlar kuaför salonlarında yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Korona virüs Tedbirleri" kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerini saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu. Alınan kararı duyan vatandaşlardan bir çoğu kuaför salonlarında yoğunluğa neden oldu. Kuaförler kapanmadan tıraş olmak isteyen vatandaşlar bayramlarda Arife günlerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Kuaför Dursun Özer, kararı duyan vatandaşların berber salonlarında yoğunluk oluşturduğunu ifade ederek, "Son iki haftadır işlerimiz bayağı durgundu. Bugünde İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kararla saat 18.00'de kuaförlerin kapatılacağını duyan müşterilerimiz akın etmeye başladı. Bu defa da Arife günü gibi çalışmaya başladık. 18.00'e kadar yetiştirebileceğimizi yetiştireceğiz. Bu saatten sonra ise ikinci bir talimata kadar tıraş yapmayacağız" dedi.

Kararı duyarak tıraş olmaya gelen vatandaşlardan İdris Coşkun ise uygulamayı desteklediğini ifade ederek, "Çok yerinde bir karar. Keşke millet olarak evde kalabilseydik. Bizlerde malum gerekçelerle evden çıktık. Ama mümkün mertebe evde kalmaya riayet ediyoruz. Özellikle yaşlı kesimin bu kararı desteklemelerini ve sokağa çıkmamalarını arzu ediyorum" diye konuştu.

Berberlerde son dakika yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı, Kuaför, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:09 Kaynak: İHA

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