Berberoğlu'nun adı parkta yaşayacak

Muratpaşa Belediyesi, 25 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Yenigün'de kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdiği yaklaşık 6 bin metrekarelik parka, Nisan'da hayata veda eden Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve Antalya eski Milletvekili Osman Berberoğlu'nun adını verdi.



Muratpaşa Belediyesi, bir yandan mahallere yeni parklar kazandırırken 'kent kimliğinin' ve 'kentsel belleğin' gelişmesi için parklara yönelik titiz bir isim verme çalışması da sürdürüyor. Türk edebiyatının büyük isimlerinden Yahya Kemal, Antalya siyasetinin önemli isimlerinden Malik Günal, Türk düşün dünyasına yön veren Ziya Gökalp, Hacı Bektaş Veli ve Neşet Ertaş gibi isimleri parklarda yaşatan Muratpaşa Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nin en büyük parklarından birine Antalya'ya iz bırakmış isimlerden Osman Berberoğlu'nun adının verilmesini kararlaştı.



Berberoğlu'nun adını taşıyacak park, 25 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa'nın en kalabalık mahallerinden Yenigün'ün en geniş yeşil alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Kapsamlı bir revizyon çalışması gerçekleştirilen yaklaşık 6 dönümlü park, Yenigün Mahallesi'nde 1068-1078 sokaklar kesişiminde yer alıyor. Parkta çocuk oyun grubu ve fitness alanlarını yanı sıra basketbol sahası da bulunuyor. - ANTALYA