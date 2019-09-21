Son Dakika Haberleri: Berberoğlu'nun adı parkta yaşayacak
Son Dakika Güncel Haber

Berberoğlu'nun adı parkta yaşayacak

23 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, 25 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Yenigün'de kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdiği yaklaşık 6 bin metrekarelik parka, Nisan'da hayata veda eden Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve Antalya eski Milletvekili...

Berberoğlu'nun adı parkta yaşayacak, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, 25 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Yenigün'de kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdiği yaklaşık 6 bin metrekarelik parka, Nisan'da hayata veda eden Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve Antalya eski Milletvekili Osman Berberoğlu'nun adını verdi.


Muratpaşa Belediyesi, bir yandan mahallere yeni parklar kazandırırken 'kent kimliğinin' ve 'kentsel belleğin' gelişmesi için parklara yönelik titiz bir isim verme çalışması da sürdürüyor. Türk edebiyatının büyük isimlerinden Yahya Kemal, Antalya siyasetinin önemli isimlerinden Malik Günal, Türk düşün dünyasına yön veren Ziya Gökalp, Hacı Bektaş Veli ve Neşet Ertaş gibi isimleri parklarda yaşatan Muratpaşa Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nin en büyük parklarından birine Antalya'ya iz bırakmış isimlerden Osman Berberoğlu'nun adının verilmesini kararlaştı.


Berberoğlu'nun adını taşıyacak park, 25 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa'nın en kalabalık mahallerinden Yenigün'ün en geniş yeşil alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Kapsamlı bir revizyon çalışması gerçekleştirilen yaklaşık 6 dönümlü park, Yenigün Mahallesi'nde 1068-1078 sokaklar kesişiminde yer alıyor. Parkta çocuk oyun grubu ve fitness alanlarını yanı sıra basketbol sahası da bulunuyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski karısını öldüren cani konuştu: Ben oraya 100 TL karşılığında başka bir kadınla birlikte olmak için gittim
Vahşi saldırgan, demir çubukla gasp ettiği 91 yaşındaki kadını ölüme terk etti Servis minibüsü devrildi: 16 yaralı Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:47:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berberoğlu'nun adı parkta yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]