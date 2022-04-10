Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

10.04.2022 12:03

Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor Hakkari'de 3 bin 500 rakımda yer alan ve aşırı kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Berçelan Yaylasında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'de 3 bin 500 rakımda yer alan ve aşırı kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Berçelan Yaylasında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkezden 18 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımdaki Berçelan Yaylasının yolu kar yağışı nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyor. Hakkari su kaynağının en çok sağlandığı yerlerden biri olan Berçelan Yaylasında, yer yer 10 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlemek için Karayolları 114. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma, aralıksız devam ediyor.

Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor
Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor
Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berçelan yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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