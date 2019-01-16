Berdan'dan Alişan'a Şaşırtan Hediye

Berdan Mardini'nin TRT Kürdi ekranlarında yayınlanan 'Mardini Şova' konuk olan Alişan'a babalıkla ilgili tavsiyelerde bulunan iki çocuk babası Berdan Mardini, Alişan'ın, 15 gün sonra doğacak olan oğlu Burak için bebek bezi sponsoru oldu.

Programda bebek bezlerini getirten Berdan Mardini, "Babalık annelik kadar zor iş. Sorumluluğu çok fazla." diyen Mardini, Alişan'ın oğlu Burak için binden fazla bebek bezi hediye etti. Alişan, Mardini'nin bu jestine karşılık olarak sanatçı arkadaşına teşekkür ederek, bebek bezlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını belirtti.

Sosyal medyası üzerinden ihtiyaç sahiplerine bezleri dağıtacağını söyleyen Alişan, "Arkadaşımın jestine teşekkür ederim. Ancak ihtiyacı olanların duası daha önemli' dedi.