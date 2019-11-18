Son Dakika Haberleri: Berdan Köprüsünün korkulukları onarılmayı bekliyor
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Berdan Köprüsünün korkulukları onarılmayı bekliyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Köprüsünün demir korkulukları onarılmayı bekliyor.

Berdan Köprüsünün korkulukları onarılmayı bekliyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Köprüsünün demir korkulukları onarılmayı bekliyor.


Mersin-Adana istikameti D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı Berdan Köprüsü üzerinde 10 gün önce bir trafik kazası sonucu kırılan demir korkuluklar, geçici olarak konulan tedbirler yetersiz geliyor.


Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, köprünün bir an önce onarılmasını istedi.


Bölgenin trafik akışının yoğun olduğuna dikkat çeken Aydın, can ve mal kaybı olmadan köprünün korkuluklarının yapılması gerektiğini belirterek, "Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen bir trafik kazası sonucu köprünün korkulukları kırıldı. 10 gündür geçici tedbirlerle önlem alınıyor. Trafiğin yoğun olduğu yerde mutlaka kalıcı tedbirler alınması gerekir. Onun için bir an önce demir korkuluğun yapılmasını istiyoruz" dedi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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