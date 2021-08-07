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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması - Son Dakika

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

07.08.2021 10:11
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması, System.String[]

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından bir basın açıklaması paylaşarak Gökhan Göz'le hakkında çıkan yasak aşk iddialarına yanıt verdi. Yelliler, 'Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu' dedi.

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Gökhan Göz'ün Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı haberleri magazin gündeminde deprem etkisi yaratmıştı.

Tartışmanın odak noktası olan Fatoş Yelliler, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından basın açıklaması yayınlayan Yelliler, şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur.

Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

Berdan Mardini, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması - Son Dakika Magazin


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