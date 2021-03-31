Berdan Mardini 11 yıllık eşinden boşandı - Son Dakika

Berdan Mardini 11 yıllık eşinden boşandı

31.03.2021 09:55
Berdan Mardini 11 yıllık eşinden boşandı, System.String[]

Şarkıcı Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini'den boşandı. Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Şarkıcının avukatı yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgilir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29.03.2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır"
Berdan Mardini 11 yıllık eşinden boşandı

Berdan Mardini, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berdan Mardini 11 yıllık eşinden boşandı - Son Dakika Magazin


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