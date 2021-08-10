Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıs¸tıgˆı sevgilisi Go¨khan Go¨z ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

"EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"

Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Yelliler, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Fatoş Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi.

Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi bu süreçte destekte bulunmuştur." dedi.

Ardından Türkücü Berdan Mardini ile boşanmak üzereyken modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayan Fatoş Yelliler, özür diledi.

"KAHPELİK YAPIYORSUN"

Bütün bu gelişmelerin ardından Berdan Mardini, eski eşi hakkında, "Gizli gizli kahpelik yapıyorsunuz ama gizli kalmıyor. Her şeyin bir bedeli var. Oturduğun semtin bile" diyerek eski eşini hedef aldı.

"BENİM SUSTUĞUM KADAR NAMUSLU KALABİLİRSİN"

Berdan Mardini'ye yanıt veren Fatoş Yelliler, "Sizler sadece benim sustuğum kadar namuslu ve haysiyetli kalabilirsiniz" dedi.