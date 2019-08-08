Son Dakika Haberleri: Berdan Mardini, Diyarbakır' özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Son Dakika Magazin Haber

Berdan Mardini, Diyarbakır' özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

1 saat önce

Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, engelli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Diyarbakır'da bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Berdan Mardini, Diyarbakır' özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti, System.String[]
Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, engelli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Diyarbakır'da bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Ses sanatçısı Berdan Mardini eşi ve çocuğuyla beraber memleketi olan Mardin'e bayram ziyaretine gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayıp özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklarla şarkı söylen Mardini, engelli çocuklara hediyeler dağıttı. Merkezdeki fiziksel engelli, otizimli ve down sendorumlu çocuklardan etkilendiğini belirten Berdan Mardini, Diyarbakır'a böyle bir hizmet verildiği için gurur duyduğunu söyledi. - DİYARBAKIR
Berdan Mardini, Diyarbakır, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası
Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aslı İşler'den ilk açıklama Hamilelik kilolarını veren Kıvılcım Ural, fit görüntüsüyle dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:35:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berdan Mardini, Diyarbakır' özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]