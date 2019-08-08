Berdan Mardini, Diyarbakır' özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
1 saat önce
Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, engelli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Diyarbakır'da bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:16 Kaynak: İHA
Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini
, engelli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Diyarbakır
'da bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.
Ses sanatçısı Berdan Mardini eşi ve çocuğuyla beraber memleketi olan Mardin'e bayram ziyaretine gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayıp özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklarla şarkı söylen Mardini, engelli çocuklara hediyeler dağıttı. Merkezdeki fiziksel engelli, otizimli ve down sendorumlu çocuklardan etkilendiğini belirten Berdan Mardini, Diyarbakır'a böyle bir hizmet verildiği için gurur duyduğunu söyledi. - DİYARBAKIR
HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor Kenan Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aslı İşler'den ilk açıklama Hamilelik kilolarını veren Kıvılcım Ural, fit görüntüsüyle dikkat çekti