Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giderken kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULDU

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan Berdan Mardini ile Fatoş Karademir çifti geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti.